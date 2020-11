Ivanka Trump, fango dall'ex amica Lysandra Ohrstrom: "Snob, prepotente". Il diktat del seno: "Quando istigava le sue amiche a..."

19 novembre 2020 a

Ora che esce di scena, tutti sono pronti a gettarle addosso fango e veleno. Stiamo parlando della famiglia Trump. Ha fatto infatti scalpore l'uscita su Vanity Fair, nell'edizione americana, di Lysandra Ohrstrom, reporter ed ex amica di Ivanka Trump. La donna descrive la figlia del presidente uscente degli Stati Uniti come "snob e prepotente", come una ragazza quindicenne che "all'epoca istigava le compagne di scuola a mostrare il seno nudo attraverso le vetrate che danno sulla strada, per poi fare l'angioletto davanti alla direttrice e sottrarsi alla sospensione che colpiva le altre". “Aveva il radar di Trump per lo status - ha raccontato - i soldi e il potere e l’istinto del padre per fare scarica barile e salvarsi”.

La rottura definitiva tra le due è avvenuta dopo l'università quando "Ivanka - a detta di Lysandra - ha abbracciato la strada che il padre aveva delineato per lei”. Una strada che l’ha portata a “buttare via l’immagine che si era faticosamente costruita”. Ma l'ex migliore amica non lesina critiche nemmeno al padre, The Donald. “Non ha mai saputo il mio nome - ha ammesso nonostante le tante vacanze passate assieme -, ma aveva una memoria fotografica del mio corpo”. Lysandra fa riferimento a un episodio ben preciso, quando, nella residenza di Mar-a-Lago, Donald Jr le rubò dal piatto la metà del suo panino e Trump, rivolgendosi a Ivanka che rimproverava il fratello, disse “non ne ha bisogno. Le sta facendo un favore”, in riferimento al peso.

