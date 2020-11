Papa Francesco, il like dal suo account Instagram alla foto spinta della modella brasiliana? Indagine in Vaticano

20 novembre 2020 a

Ora, si apre una sorta di indagine. Il caso, piuttosto clamoroso e ancor più curioso, è quello del "like galeotto" di Papa Francesco a una foto di Natalia Garibotto, super-modella brasiliana. Un like partito dall'account del Pontefice a una foto che risale allo scorso 6 ottobre, in cui si mostrava in tre quarti, con una minigonna che non nascondeva sostanzialmente nulla. Un look da sexy-alunna in lingerie. Foto molto spinta, insomma. Come detto, dall'account Instagram ufficiale di Bergoglio, "franciscus", è partito il cuoricino, il like di apprezzamento. Come è possibile? Escluso il fatto che Papa Francesco brighi direttamente con uno smartphone e metta, o gli sfugga, un like alla foto spinta di una modella, restano solo altre due possibilità: un hackeraggio. Oppure un disastroso errore di chiunque svolga il ruolo di social media manager per il Pontefice. Come detto, si apprende che il Vaticano avrebbe aperto un'indagine su quanto accaduto. E ancora, avrebbe chiesto spiegazioni ufficiali a Instagram per il sospetto hackeraggio. Resta il fatto che, di dichiarazioni ufficiali, ancora non ne siano arrivate.

