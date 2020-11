Laura Ravetto umiliata da Antonio Padellaro: "Bambolina no no no, qual è il suo vero talento"

21 novembre 2020 a

La forzista Laura Ravetto molla Silvio Berlusconi e va da Matteo Salvini e per Antonio Padellaro è sempre un'ottima occasione per insultarla. La penna del Fatto quotidiano, antiberlusconiano storico, ricorda un giudizio del Cav sulla giovane Ravetto alle prime esperienze in tv: "L'ho richiamata perché non scuote la testa quando parlano i comunisti". Basta questa frase a Padellaro per condannare entrambi, Laura e Silvio.

La neo-leghista diventa dunque "una bambolina" che "fa no no no", e "lo scuotimento di capocce quando parlanoi comunisti è lo stigma di quel ventennio di cui oggi a sinistra qualcuno sente perfino nostalgia". Addirittura. Quanto alla Ravetto, conclude sarcastico il sodale di Marco Travaglio, "ne comprendiamo la ritrosia all'ipotesi di trasformare il no, no, no in un sì, sì, sì 'quando parlano i comunisti'. Massì, meglio un mojito (e una candidatura sicura)".

