Silvio Berlusconi al telefono: "Il presidente ti vuole conoscere". La star di Mediaset che ha riagganciato per tre volte al Cav

21 novembre 2020

"Ti vuole conoscere Silvio Berlusconi". E Andrea Pucci, comico diventato famoso con Zelig su Italia 1, ha chiuso il telefono in faccia a Licia Ronzulli non per una, ma per ben tre volte. A spiegarlo, sul palco del Maurizio Costanzo Show, è stato lo stesso comico, divertito. Un giorno, riporta il Tempo, ricevette la telefonata della Ronzulli, big di Forza Italia e assistente personale dell'ex premier, che porgendogli i complimenti del Cav lo invitava a Villa Certosa per conto del presidente, per organizzare un (immaginiamo, scoppiettante) faccia a faccia sardo. Pucci, però, grande scommettitore di cavalli, pensando fosse uno scherzo dei suoi amici dell'ippodromo di San Siro riattaccò. E la scena si è ripetuta, come detto, per tre volte. Chissà, forse Pucci, tifosissimo dell'Inter, aveva sentito odore di derby (no, non quello di Cochi e Renato).

