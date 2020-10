Dado positivo al coronavirus. Il post su Facebook: "Vi scrivo solo adesso perché le crisi respiratorie sono calate"

27 ottobre 2020 a

Si aggiunge alla lunga lista dei personaggi noti positivi al coronavirus anche Dado, comico e cabarettista. Lo ha annunciato lui stesso con un post su Facebook: "Essere o non essere positivo... io purtroppo lo sono, nonostante tutti i controlli ai quali mi sono sempre sottoposto e alle regole che ho sempre rispettato". Le sue parole accompagnano una foto che lo ritrae in ospedale con la mascherina e il tubicino dell'ossigeno sotto il naso. "L’unica consolazione è che mi trovo al padiglione 'Marchiafava' del San Camillo e ho sempre l’impressione che stia per entrare il Proff. Sassaroli", ha continuato Dado, che poi ha invitato tutti a mettere la mascherina e rispettare il distanziamento fisico, "per quanto scortese possa sembrare anche con il nostro migliore amico". E infine: "Vi scrivo solo adesso perché le crisi respiratorie sono calate".

