Silvio Berlusconi, alla Rai fuori controllo: mostrano questa roba, forse si sta esagerando

A Rainews su Silvio Berlusconi è un po' sfuggita la mano. Su Twitter il social media editor del canale all news di viale Mazzini condivide un articolo sul leader di Forza Italia, che ricorda a Matteo Salvini il ruolo centrale degli azzurri nella coalizione. Come dire: non c'è scippo di parlamentari (vedi Laura Ravetto) che tenga. L'ex premier in queste settimane ha ritrovato un ruolo centrale anche a livello nazionale, con le voci che si rincorrono su eventuali aperture nei confronti della maggioranza.



Tutto molto bello, peccato che il commento del "lancio" di Rainews sia il seguente: "Interrotto il traffico sulla statale 106 jonica all'altezza del ponte sul fiume Neto, traffico deviato su viabilità locale. Forze dell'ordine e Protezione civile, impegnate per la gestione della situazione. Partiti 40 volontari dalla Campania #maltempo". E sotto, la foto del Cav. Va bene centrale, ma infilarlo anche nel meteo forse è troppo.

