Ciro Grillo, la foto compromettente e privatissima con la ragazza la notte della presunta violenza: imbarazzo M5s

La bomba Ciro Grillo scoppia sul Movimento 5 Stelle. Il figlio del fondatore Beppe Grillo rischia il processo per violenza ai danni di una ragazza sua ospite nella villa sarda di famiglia, nell'estate 2019. Secondo la Verità, nel fascicolo giudiario relativo alla vicenda emergerebbero dettagli pesanti,. "Grillo, alla presenza di Capitta che scattava fotografie per immortalarlo e di Lauria, appoggiava i propri genit*** sul capo di R. M., la quale, in stato di incoscienza perché addormentata, era costretta a subire tale atto ses***e". Con queste parole, sempre stando a quanto riporta la Verità, il procuratore di Tempio Pausania Gregorio Capasso avrebbe descritto gli abusi di cui è accusato Grillo Junior. Lo scatto sarebbe stato depositato e nelle disponibilità delle parti.

