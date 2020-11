Guido Bertolaso contro Travaglio: "Zero euro". Conflitto d'interessi? "Vi do un'idea"

22 novembre 2020 a

a

a

La risposta di Guido Bertolaso a Marco Travaglio arriva via Facebook, ed è umiliante. Il Fatto quotidiano ha accusato "il missionario Bertolaso" di conflitto d'interessi, con tanto di foto in prima pagina. L'accusa? Decisamente deboluccia, ma tanto basta per mettere alla gogna l'ex numero uno della Protezione civile, da marzo scorso in prima linea contro il coronavirus. "Consulente in Lombardia, nelle Marche e in Umbria, possibile candidato sindaco del centrodestra a Roma e membro del CdA di Milanosesto Spa (Prelios), al centro del grande progetto di riqualificazione edilizia dell'ex area Falck di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano.



"Vi sbagliate". Da Bertolaso la peggiore delle profezie sul virus: terza ondata, terrificante certezza

Il Fatto non ha elementi per dirlo, ma lascia intendere chissà quali benefici truffaldini per Bertolaso. Che su Facebook, come suol dirsi, mostra le carte: "Consulente Marche 0 €. Consulente Umbria 0 €. Consulente Sicilia 0 €. Consulente Lombardia 1 €. Membro Cda Prelios 0 €. Poi vorrei anche anticipare il FQ, magari li aiuto nel lavoro: non mi avete ancora accusato dei finti (forse?) posti letto in Sicilia... Così, per darvi un’idea". E tanti saluti ai manettari della redazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.