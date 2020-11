Guido Bertolaso "missionario", Travaglio attacca in prima pagina: "Soldi e incarichi, conflitto d'interessi"

22 novembre 2020 a

a

a

Sul Fatto quotidiano prosegue la caccia a Guido Bertolaso, ormai nemico pubblico di Marco Travaglio. Dopo la campagna (flop) sull'ospedale anti-Covid in Fiera, ecco quella sul "conflitto d'interessi" del "missionario", come viene definito sprezzantemente l'ex dirigente della Protezione civile, impegnato da marzo sul campo (a proprio rischio, tanto da finirne contagiato) contro il coronavirus.

Video su questo argomento "Efficace, rapido, mi piace". Salvini non arretra: il nome del candidato, sfida alla Meloni?

"Bertolaso pigliatutto in conflitto d'interessi", è il roboante titolo di prima pagina. "Consulente di Marche, Umbria e Lombardia, candidato a sindaco di Roma e uomo Pirelli nel più grande business immobiliare d'Italia", accusa il Fatto. Il riferimento è alla Città della Salute, il progetto di riqualificazione dell'ex area Falck di Sesto San Giovanni: Bertolaso è nel CdA di Milanosesto Spa (Prelios). Peraltro, il conflitto d'interessi è soltanto supposto, dal momento che Bertolaso, a oggi, non è ufficialmente candidato a nulla. Con il centrodestra basta il pensiero, evidentemente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.