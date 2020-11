Augusto Minzolini contro Giuseppe Conte: "600 morti al giorno, ospedali in tilt e dice che la strategia sta funzionando?"

23 novembre 2020 a

Dito puntato. Contro Giuseppe Conte. A puntare il dito uno dei suoi critici più accaniti, ovvero Augusto Minzolini. La critica piove su Twitter, di buon mattino, dove il giornalista cita quanto letto sul Corriere della Sera poco prima. "Leggo sul Corriere che Conte dice: la strategia del governo sta funzionando. Ma come? Con 600 morti al giorno, con gli ospedali in tilt, con un lockdown in 4/5 del paese - rimarca Minzolini -. Il dato più insopportabile del governo è che rimuove i propri errori e senza scomporsi trasforma le sconfitte in successi", conclude Minzolini. Intervento breve ed efficace, intrvento condivisibile: quale sarebbe la strategia del presunto avvocato del popolo che starebbe funzionando?

