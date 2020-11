Otto e Mezzo, clamoroso colpaccio di Lilli Gruber: "Ci vediamo dopo". Chi avrà in studio, le domande che non può non fare

23 novembre 2020 a

Colpaccio per Lilli Gruber. Colpaccio annunciato intorno alle 11 di lunedì 23 novembre da Giuseppe Conte. Già, perché sarà proprio il premier l'ospite d'onore della puntata di Otto e Mezzo in onda su La7 questa sera. Il presunto avvocato del popolo, il presidente del Consiglio alle prese con pandemia e coronavirus e che, soprattutto in questa seconda ondata, non sembra aver fatto tutto al meglio. E insomma, vedremo le domande che gli porrà in serata Lilli Gruber. Si attendono, per esempio, chiarimenti sui tracciamenti saltati, sul mancato potenziamento massiccio dei posti in terapia intensiva. E anche sul Natale: sarà da reclusi oppure no? Qual è il vero piano del governo? E che piano ha lo stesso governo per lo stoccaggio, la conservazione e la distribuzione dei vaccini?

