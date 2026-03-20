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Antonio Conte, 10 anni fa la drammatica profezia sul calcio italiano: "Che fine faremo"

di Lorenzo Pastugliavenerdì 20 marzo 2026
Antonio Conte, 10 anni fa la drammatica profezia sul calcio italiano: "Che fine faremo"

2' di lettura

La nuova eliminazione collettiva delle italiane in Champions League riporta al centro una domanda che nel calcio italiano torna ciclicamente: perché la Serie A continua a non riuscire a riportare a casa il trofeo più importante d’Europa? La stagione 2025-2026 si è chiusa presto per tutte: il Napoli fuori già nella fase campionato, Inter e Juventus eliminate ai playoff, mentre l’Atalanta si è fermata agli ottavi contro il Bayern Monaco, travolta da un pesante passivo complessivo di dieci reti tra andata e ritorno.

Il dato resta lo stesso da anni: l’ultima italiana capace di vincere la Champions è l’Inter del 2010 allenata da José Mourinho. Da allora finali raggiunte, ma nessun successo: due volte la Juventus, due volte l’Inter, più alcune semifinali importanti come quelle di Roma e Milan. In queste ore sono tornate attuali anche le parole di Antonio Conte, pronunciate oltre dieci anni fa quando guidava la Juventus e già molto chiare sul futuro del calcio italiano. L’allenatore spiegava come il divario economico fosse diventato determinante: “Sono cresciute delle potenze imponenti — aveva detto —- Tutte queste squadre hanno la potenzialità economica e il tempo per costruire vere corazzate”.

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Conte citava già allora club come Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City e Paris Saint-Germain, sottolineando come le italiane facciano più fatica ad attrarre campioni: “Loro i campioni ce li comprano, noi facciamo fatica a comprare i campioni delle altre squadre”. A distanza di oltre un decennio, quelle parole suonano ancora attuali: il calcio italiano resta competitivo, ma per tornare davvero sul tetto d’Europa serve colmare un gap che oggi è soprattutto economico.

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