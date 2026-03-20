Stefano De Martino, i Jalisse escono allo scoperto: "Cosa gli chiederemo"

Trent’anni di storia italiana visti con le lenti dei Jalisse (Fabio Ricci e Alessandra Drusian) sono fatti di musica ma anche impegno (di cui mai si è saputo molto) a fianco a nomi come Rita Levi Montalcini e la famiglia di Mike Bongiorno. Prima di riprovarci con Sanremo nel trentennale di Fiumi di parole, sotto con Canzonissima dunque... Ricci: «Certo, speriamo che poi De Martino ci metta in un pacco di Affari tuoi... (sorride). Ma Canzonissima è la prova che non passiamo 364 giorni in naftalina...». Drusian: “Facciamo concerti nelle piazze. Ora stiamo promuovendo il nuovo singolo Taratata, poi ci dedicheremo al nuovo pezzo da presentare al Festival. Ogni anno ne scriviamo uno nuovo”.

Voi aveste successo pure all’Eurovision, anche se allora in Italia se ne parlava meno...

Drusian: «Quell’anno fu a Dublino. Arrivammo quarti ma eravamo tra i favoriti». Ricci: «È stato proprio l’Eurovision a trasformare Fiumi di parole in un successo internazionale».