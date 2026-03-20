Stefano De Martino, i Jalisse escono allo scoperto: "Cosa gli chiederemo"

Trent’anni di storia italiana visti con le lenti dei Jalisse (Fabio Ricci e Alessandra Drusian) sono fatti di musica ma anche impegno (di cui mai si è saputo molto) a fianco a nomi come Rita Levi Montalcini e la famiglia di Mike Bongiorno. Prima di riprovarci con Sanremo nel trentennale di Fiumi di parole, sotto con Canzonissima dunque... Ricci: «Certo, speriamo che poi De Martino ci metta in un pacco di Affari tuoi... (sorride). Ma Canzonissima è la prova che non passiamo 364 giorni in naftalina...». Drusian: “Facciamo concerti nelle piazze. Ora stiamo promuovendo il nuovo singolo Taratata, poi ci dedicheremo al nuovo pezzo da presentare al Festival. Ogni anno ne scriviamo uno nuovo”.
Voi aveste successo pure all’Eurovision, anche se allora in Italia se ne parlava meno...
Drusian: «Quell’anno fu a Dublino. Arrivammo quarti ma eravamo tra i favoriti». Ricci: «È stato proprio l’Eurovision a trasformare Fiumi di parole in un successo internazionale».
La Volta Buona, Fabio dei Jalisse: "Se state insieme...", gelo dalla BalivoFabio e Alessandra dei Jalisse sono stati ospiti a La Volta Buona, il programma televisivo di Rai 2 condotto da Caterina...
I ricordi più belli di questi trent’anni che vi piacerebbe celebrare?
Ricci: «L’impegno a fianco a Rita Levi Montalcini per la quale abbiamo musicato i suoi saggi. Un lavoro che facemmo in occasione di una borsa di studio per le donne africane che la professoressa sosteneva. Poi la creazione di una sala nel carcere di San Vittore con Nicolò Bongiorno». Drusian: «E anche progetti con le scuole de L’Aquila subito dopo il terremoto».
Il messaggio più bello che vorreste lanciare da questa Canzonissima?
Drusian: «Direi proprio quello che ha lanciato Milly. Siamo stanchi di polemiche e attriti. Servono serenità e gioia in questa che deve essere una celebrazione della musica italiana».