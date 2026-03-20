Jannik Sinner, perché ha indicato il cuore: il gesto che spiega tutto

Jannik Sinner arriva a Miami con grande entusiasmo e determinazione, pronto a mettere alla prova se stesso nel Masters 1000 che completa il Sunshine Double. Dopo il successo di Indian Wells, il tennista italiano punta a confermare il momento positivo e a consolidare la fiducia nei propri mezzi, affrontando un torneo con condizioni di gioco differenti rispetto alla California. Il numero due del mondo ha spiegato a Tennis TV il gesto che lo ha reso celebre dopo la vittoria su Medvedev: indicando il cuore verso il suo angolo, Sinner ha voluto celebrare non solo il risultato ma anche la propria capacità di arrivare fino in fondo: “Volevo dimostrare anche a me stesso di essere capace di arrivare lontano in questo torneo. Per me è sempre stato un grande torneo negli anni passati”.

Dopo la pausa dello scorso anno, l’azzurro non giocava in California dal 2024, e per questo ha rinunciato a qualche giorno a Monte-Carlo per abituarsi alle condizioni del cemento di Miami. “Questi tornei sul cemento sono importanti per me, soprattutto perché arrivano all’inizio della stagione e precedono la terra battuta. L’anno scorso mi ha aiutato molto a livello di fiducia, ma non si sa mai come andranno le cose. Sono felice di giocare un buon tennis in questo momento e spero di poter continuare così”, ha aggiunto Sinner.