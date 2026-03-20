Garlasco, il consulente Palmegiani: "Di chi è la traccia 45. Colpo di scena?

Si torna a parlare delle tracce rinvenute nella villetta dei Poggi, dove Chiara è stata uccisa nella mattinata del 13 agosto 2007. A parlarne a Mattino 5 è Armando Palmegiani, consulente di Andrea Sempio nonché ex commissario capo della Polizia scientifica e per decenni in servizio nella Polizia di Stato. "C'è un braccio che lascia la traccia 45, è un avambraccio a mio avviso - con ragionevole certezza - dell'omicida". Il motivo? L'esperto, nello studio di Federica Panicucci, parla della "presenza cospicua di sostanze ematiche" di cui il braccio sarebbe "intriso". Insomma, "non può essere a mio avviso di un soccorritore".

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E ancora: "Quel braccio aveva una posizione... è la stessa di quella che ha lasciato il braccio della traccia 33. Non so però se sia lo stesso braccio". Al momento la traccia 33 è stata attribuita ad Andrea Sempio dalla Procura. Proprio per questo la tesi di Palmegiani, attuale consulente dell'indagato, aveva già fatto discutere.

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