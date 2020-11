L'aria che tira, Myrta Merlino contro Conte: "Caro presidente, sincerità per sincerità? Neanche a Palazzo Chigi"\

24 novembre 2020 a

"Caro presidente, sincerità per sincerità". Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7 dedica metà della sua copertina a Giuseppe Conte. Dopo aver mostrato il video del premier di poche ore prima a Otto e mezzo, davanti a Lilli Gruber, con l'annuncio di un Natale "blindato", la Merlino si rivolge direttamente all'avvocato del popolo.

"Tra il dire e il fare c'è di mezzo il governare. Discoteche e assembramenti non sono stati l'unico errore estivo, gli ospedali pieni fin da subito, le file pazzesche per i tamponi, i vaccini antinfluenzali praticamente introvabili, le scuole chiuse di nuovo e i soldi che non arrivano a chi non lavora da mesi". Insomma, conclude Myrta, "tutta la lista delle cose che non hanno funzionato oggi è figlia delle cose che non hanno funzionato ieri. Evitiamo di trasformare Natale in Ferragosto, ma anche a Palazzo Chigi e in Parlamento".

