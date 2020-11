Giuseppe Conte, l'attacco frontale di Dagospia: "Faccenda pietosa, non merita commenti"

26 novembre 2020 a

"Faccenda pietosa". Da Dagospia durissima replica a Giuseppe Conte sul tema del Recovery Fund. "A chi hai detto Fake news, Giuseppi?", provoca ironicamente il sito fondato da Roberto D'Agostino, con tanto di un Conte versione Pinocchio, col naso allungato pericolosamente. "Il nostro improponibile premier - attacca Dago - ha bollato come falsa la notizia data da Dagospia e dopo due giorni da Repubblica sul ritardo dell'Italia nella presentazione del piano per il Recovery fund". Dopo 4 giorni, in studio a Otto e mezzo da Lilli Gruber, Conte "ammette che era tutto vero: 'Siamo in ritardo'". La faccenda, è il commento lapidario del sito di gossip politico, "non merita neanche un commento per quanto è pietosa".

