Alessandra Ghisleri a L'aria che tira, la vittoria di Berlusconi: "L'opposizione si è resa conto che non può solo criticare"

Il caso politico del giorno è senza ombra di dubbio il voto compatto del centrodestra sullo scostamento di bilancio: sì di Forza Italia ma soprattutto sì di Lega e Fratelli d'Italia. Mossa che lascia pochi alibi a Giuseppe Conte. E il caso politico del giorno viene commentato a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7, da Alessandra Ghisleri: "L'opposizione si è resa conto che non si può solo criticare il governo, la politica deve essere responsabile", premette la sondaggista che non sbaglia mai. E ancora, aggiunge: "Il centrodestra ha votato lo scostamento di bilancio, voglio confidare nel fatto che sia un'intesa per andare oltre. L'opposizione si è resa conto che non si può solo criticare il governo in una situazione così complicata", ha concluso. Parole che certificano la vittoria quello che la Ghisleri, di fatto, sembra ritenere il trionfo di Berlusconi: è passata la sua linea e, per ora, è riuscito a imporla anche a Salvini e Meloni.

