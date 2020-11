Diego Armando Maradona, parla l'ex Cristiana Sinagra: "Dicono sia morto per la cocaina, ma non la assumeva da anni"

27 novembre 2020 a

Addolorata per la scomparsa di Diego Armando Maradona anche Cristiana Sinagra, ex italiana del campione di calcio. "Il nostro legame nacque in maniera lenta, si può dire? Sì, la sensazione fu quella di sentirmi cullata verso l'infinito. Ci ritrovammo insieme quasi senza accorgercene. È stata una grande passione, un legame forte nato piano piano. Chiacchierando, guardandoci negli occhi. Prendendoci anche tanto in giro", ha confessato in un'intervista al Corriere la donna che ha dato al Pibe un figlio riconosciuto solo nel 2017. "Sicuramente ho sofferto- ha proseguito -, ma tante cose dette e scritte su di noi non sono vere. Fui io ad allontanarmi, quando capii che aveva attorno troppe persone che ci ostacolavano. Intuii che il mondo che lo circondava era troppo grande per non travolgerlo, e non lasciare spazio al nostro amore. Lui andò via per il Mondiale, dopo ci siamo anche sentiti qualche volta. Sapeva che ero incinta, Diego lo avevamo voluto insieme".

Cristiana non può che nutrire grande affetto per Maradona tanto che ad oggi certe critiche la colpiscono nel profondo: "Provo rabbia a sentire anche oggi giudizi su di lui. Dicono che è morto per la cocaina, ma questa gente lo sa che non ne assumeva più da anni? Conosce realmente il suo vissuto, i suoi problemi, la sua depressione? No, e allora abbiano la compiacenza di stare zitti. Rispettino il nostro immenso dolore", ha chiesto infinite volte, distrutta da una notizia inaspettata.

