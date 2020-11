Raffaella Carrà su Diego Maradona: "Per colpa mia è finito in prigione. L'ultima volta che l'ho sentito..."

27 novembre 2020 a

Tra Raffaella Carrà e Diego Armando Maradona c’era un rapporto iniziato oltre 40 anni fa. A svelarlo è stata proprio la famosa cantante e conduttrice tv italiana, che in un’intervista a Il Messaggero ha raccontato come aveva conosciuto il Pibe de Oro: “L’ho conosciuto in Italia quando lo invitato ai miei programmi, ma la prima volta è venuto lui da me ed è pure finito in prigione. Io cantavo in una grande arena a Buenos Aires. Era il 1979, lui avrà avuto 18 anni. L’arena era piena, non c’era più posto, ma lui tentò comunque di entrare per ascoltarmi. Disse ai poliziotti: ‘Non sapete chi sono io’. Lessi questa storia il giorno dopo sul Clarin, per colpa mia Diego aveva passato una notte in guardina”. Inoltre la Carrà ha svelato un altro aneddoto sul compleanno di Maradona, che soltanto un mese fa aveva compiuto 60 anni: “Da molto non ci sentivamo. Non sapevo più dove vivesse, ma a fine ottobre un amico dalla Spagna mi ha chiesto se volevo inviargli un video per il suo compleanno. Di solito non mi piace fare queste cose, ma per lui l’ho fatto. Ho indossato la maglietta dell’Argentina che lui mi aveva regalato e gli ho mandato gli auguri. È stato come averlo salutato, mi hanno detto che si è molto commosso”.

