Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio: "Battuta del ca*** che era meglio non fare", cala il gelo

"Far nascere Gesù bambino due ore prima non è un'eresia". È bastata una sola frase di Francesco Boccia a scatenare la bufera. Il tema, come al solito, è il coprifuoco a Natale per evitare nuovi contagi da coronavirus. Peccato però che sono stati in molti a non aver apprezzato l'uscita del ministro per gli Affari regionali. Tra questi anche Paolo Del Debbio che, in uno sfogo rilanciato dalla pagina Twitter della Lega, ha detto: "Non è un'eresia? Sono battute del ca*** che se uno non fa è meglio". E infine il conduttore di Dritto e Rovescio: "La messa di mezzanotte è a mezzanotte". Insomma, quella di Boccia non è la motivazione giusta per tenere in casa gli italiani.

