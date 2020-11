Maria Giovanna Maglie contro Silvio Berlusconi: "Il plauso di Franceschini? Vien da chiedersi dove abbiamo sbagliato"

28 novembre 2020 a

A Maria Giovanna Maglie non è passato inosservato il plauso di Dario Franceschini a Silvio Berlusconi. Terminato il voto sullo scostamento di bilancio che ha visto il centrodestra graziare il governo, il ministro del Pd ha ringraziato solo ed esclusivamente il leader di Forza Italia. È stato lui infatti a convincere gli alleati a concedere il via libera agli 8 miliardi necessari ai giallorossi. Ed è qui che la giornalista si lascia andare a un affondo: "Una scelta di responsabilità di Berlusconi che ha politicamente costretto le altre forze di centrodestra a cambiare linea e ad adeguarsi. Chapeau - cita le parole del piddino -. Se la sintesi compiaciuta la fa Franceschini, vale la pena di 'chiedersi dove abbiamo sbagliato'". Parole pesanti contro Berlusconi, con assoluta evidenza. Ma, forse, nelle parole della Maglie si cela anche una frecciata a Matteo Salvini e Giorgia Meloni, leader di partiti che alla fine hanno votato come Forza Italia.

