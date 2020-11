Alfonso Signorini, la dolorosa confessione: "Col maestro Riccardo Muti non ho mai ricucito", perché è finita in disgrazia

28 novembre 2020 a

Il Grande Fratello Vip proseguirà fino a febbraio e uno dei più entusiasti è sicuramente il conduttore, Alfonso Signorini: "Fare due appuntamenti alla settimana con questi risultati, dopo 20 anni di vita di un programma, è veramente tanto. E soprattutto era insperato il successo nei trend topic dei social. Questo ci ha fatto dire proseguiamo", ha dichiarato in un'intervista a La Stampa. Inoltre, secondo il giornalista, il programma o meglio il gossip può essere perfetto in questo momento storico, perché aiuta ad affrontare la quotidianità: "Se ti interessi agli altri significa che sei curioso, vivo, positivo". Un po' meno entusiasti, invece, alcuni degli inquilini della casa, come Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. A tal proposito, Signorini ha spiegato: "Francesco non riuscirà a mollare Tommaso Zorzi. Elisabetta dopo aver parlato con il figlio Nathan credo che rimarrà".

Parlando della Gregoraci, poi, il padrone di casa del reality show ha detto la sua anche sul rapporto con l'ex, Flavio Briatore, e sulla tanto discussa proposta di matrimonio: "Per me è vero che lui le ha chiesto di risposarlo, ma non lo ammetterà mai. Secondo me se la sposerebbe domani mattina". Il giornalista, che da 18 anni dirige il settimanale Chi, ha raccontato anche come si è appassionato al gossip. E soprattutto ha ammesso che il suo lavoro lo ha portato a litigare con qualcuno. "C’è una persona che io stimo tantissimo con cui non ho più ricucito, il maestro Riccardo Muti. Ero un giornalista di chiara ambizione e pubblicai un gossip 'sentimentale' su di lui - ha rivelato -. Ecco non avere la stima di una persona che ammiro immensamente mi dispiace molto. Chiesi anche a Pavarotti di metterci una buona parola, ma niente".





