Fabrizio Corona, dichiarazioni raccapriccianti: "Salvini essere inutile. Selvaggia Lucarelli ha sempre voluto farlo. Fedez-Ferragni, a letto..."

Fabrizio Corona senza freni. In una lunghissima intervista l'ex re dei paparazzi non risparmia nessuno, nemmeno se stesso "Avevo un demone e un pelo sullo stomaco che non ha mai avuto nessuno, la mia era una scelta di vita", esordisce per poi passare alle critiche. Primi della lista Chiara Ferragni e Fedez o, come li definisce Corona, "due ebeti" che però "sanno usare i mezzi di comunicazione". "Quello che fanno - prosegue su Nowmag.com in riferimento alla coppia più nota d'Italia - è tutto studiato a tavolino, secondo me sono andati veramente in quelle cliniche dove scegli il sesso della seconda figlia, nascerà sicuramente bionda con gli occhi azzurri. Per loro i figli sono un progetto editoriale, così possono coprire tutti i target. Fedez chi***à sua moglie una volta ogni due mesi". Accantonato il mondo dello spettacolo Corona ha un altro personaggio che non gli va a genio ed è niente di meno di Matteo Salvini al quale riserba un commento al vetriolo: il leader della Lega? "La persona più inutile che esista sulla faccia della terra, nessuno si ricorderà di lui".

Poi le domande si fanno più intime e l'ex paparazzo, oggi imprenditore, rivela: "Se farei mai qualcosa con Selvaggia Lucarelli? Lei ha sempre voluto sc***i. Il primo ricordo che ho di lei risale al 2002, un viaggio in auto da Roma a Milano dopo un programma su Rai 2, io, lei e il suo compagno Laerte Pappalardo. Poi nel 2009 avevo fondato un giornale e le avevo proposto la direzione. Lei mi chiese 10 mila euro al mese, io glieli stavo dando, ma al momento di firmare Belen Rodriguez viene da me e mi dice che se l’avessi presa, mi avrebbe lasciato. Era gelosa e aveva capito come sarebbe finita".

Infine qualche pensiero d'amore. Corona ha voluto ricordare le sue tante storie, più o meno belle e più o meno durature: "Ho avuto un sacco di momenti di amore -. conclude - di attimi di felicità immensi, i primi mesi con Nina Moric, alcuni mesi con Belen, ma ho sempre avuto un obiettivo ed ero concentrato". Quale? "Ero un vendicatore di un mondo che ho colpito da anarchico".

