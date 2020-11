Diego Maradona, il libro di Jimmy Burns sul Pibe de Oro: tutti i segreti tra trionfi e cadute

28 novembre 2020 a

Diego Armando Maradona è stato uno dei migliori calciatori di tutti i tempi. Durante la sua tempestosa carriera ha militato nei migliori club in Sud America e in Europa ed è stato una figura centrale in quattro Coppe del mondo, vincendone una. Ma non è stato solo questo: Maradona ha personificato il calcio sia come sport popolare sia come grande business, contribuendo a un cambiamento epocale dell’intero settore. Ma soprattutto Maradona ha trasceso il calcio, diventando una delle figure più complesse e carismatiche del Novecento: l’uomo ha oltrepassato il ricordo del calciatore, scomparso mercoledi 25 novembre, fondendosi nella figura di un idolo vivente, immortale e mitico.

Tutto questo e altro ancora è raccontato da Jimmy Burns nel libro Maradona (BUR Biblioteca Univ. Rizzoli; 328 p, 15 euro). Burns, giornalista investigativo, ripercorre le gesta del campeón dagli slum di Buenos Aires, all’apogeo sportivo, alle vicissitudini degli ultimi anni di carriera − compresa la squalifica per doping ai Mondiali del 1994 negli Stati Uniti −, attraverso un’accurata ricerca e le testimonianze dirette di chi ha assistito alla sua parabola umana e sportiva, in un libro che il Financial Times ha definito: "Eccellente, dove i retroscena del calcio internazionale non sono mai stati esposti con più chiarezza".

