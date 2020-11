CartaBianca, Bianca Berlinguer: "Cacciata di Mauro Corona? Con Franco Di Mare è finita male"

29 novembre 2020 a

Si torna inesorabilmente a parlare della cacciata di Mauro Corona da CartaBianca, il programma di Rai 3. Anzi, ne torna a parlare uno dei protagonisti assoluti della vicenda, Bianca Berlinguer, la conduttrice apostrofata come "gallina" dallo scrittore e che per questo diverbio è stato allontanato da Viale Mazzini. Questo nonostante gli appelli della Berlinguer, che lo rivorrebbe in trasmissione. Ma Franco Di Mare, direttore di rete, si oppone. E la Berlinguer, in un'esplosiva intervista al Fatto Quotidiano, conferma l'intera versione. Con Di Mare dopo la lite ha parlato: "La sera stessa del fattaccio, Di Mare mi ha inondato di messaggi, da mezzanotte alle due del mattino, con un solo contenuto: Mai più Corona in trasmissione. E io: Ne parliamo domani". E quando vi siete incontrati? "L'incontro è stato molto acceso ed è finito male. Appena sono entrata nella sua stanza, l'incipit è stato: Quell'uomo non tornerà più nella tua trasmissione, questa offesa non può passare impunita. E io: Non spetta solo a te valutare l'entità dell'offesa. Sono in grado di risolverla da sola". Ma niente da fare.

