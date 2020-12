Myrta Merlino sconvolta a L'aria che tira: "Proprio mentre parlavo con Massimo Galli", una inquietante premonizione

01 dicembre 2020 a

a

a

Il governo dà il via libera alla riapertura dei negozi, ma poi si stupisce se le persone vanno a fare acquisti. È successo anche a Myrta Merlino che domenica 29 novembre, uscita dallo studio della sua nuova Aria della domenica, si è trovata una Roma più viva che mai. "Domenica uscendo da questo studio e tornando a casa ho visto che i bar e le strade erano piene zeppe di persone", ha raccontata la conduttrice di La7 durante L'Aria Che Tira.

"Nessuna intenzione di andare al governo". Senaldi, qui cambia tutto il quadro politico: la verità (mai rivelata) su Salvini e Meloni

La Merlino sembra essere rimasta incredula davanti a quella scena: "È incredibile, succedeva proprio mentre in questo studio discutevo con Massimo Galli e con Walter Ricciardi sulle regole natalizie". Il rimprovero è chiarissimo: per la conduttrice è impensabile sentire gli esperti mettere in guardia sull'arrivo di una terza ondata del coronavirus e comunque uscire di casa e accalcarsi in strada.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.