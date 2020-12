Mes, Augusto Minzolini su Berlusconi: "Un'altra strambata così? O vince l'America's Cup, o si cappotta"

01 dicembre 2020 a

Un colpo di teatro. Una sorpresa. Silvio Berlusconi annuncia la retromarcia di Forza Italia sul Mes: no, il partito azzurro non voterà il controverso foto salva-Stati. Le modifiche stabilite all'Eurogruppo sono state bollate come peggiorative. Dietro la piroetta, potrebbe esserci lo zampino di Matteo Salvini, che in caso di voto favorevole aveva minacciato di far saltare l'alleanza di centrodestra. Ma tant'è, il ribaltone azzurro è servito. Ribaltone che ha stupito anche una vecchia volpe come Augusto Minzolini, il quale affida il suo commento a un laconico tweet: "Un’altra strambata come quella di oggi sul Mes e al Cav o assegnano ad honorem l’America’s cup, o si cappotta", commenta Minzolini. Insomma, tertium non datur per Berlusconi: o premio velistico, o ko tecnico.

