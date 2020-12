Cartabianca, Massimo Cacciari imbarazza la Berlinguer: "Natale lo festeggio così". Secondi di silenzio e gelo

02 dicembre 2020 a

"Faccio un'org***a". Massimo Cacciari perde il controllo. In collegamento con Bianca Berlinguer a Cartabianca su Raitre, il professore risponde così alla domanda su come passerà il Natale. La Berlinguer ride imbarazzata, il filosofo Bonaga ascolta imperturbabile. E Cacciari, forse resosi conto di aver sfrizionato, corregge il tiro: "In piazza, un assembramento, un comizio in piazza San Marco...". "Insomma trasgredisce le regole", lo riporta in carreggiata la Berlinguer. "Ma no, cosa vuole che faccia... Sto a casa con qualche amico, anziché sette saranno tre, faremo cin cin sperando che il 2021 sia meno sciagurato di questo 2020". "Veramente...", tira un sospiro di sollievo la conduttrice.

