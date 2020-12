Cartabianca, Bruno Vespa tolleranza zero: "Userei gli idranti". Misure brutali anti-contagio

02 dicembre 2020 a

"Usare gli idranti". Bruno Vespa, in collegamento con Bianca Berlinguer a Cartabianca su Raitre, fa del Natale e dei ristoranti aperti una questione di ordine pubblico, non solo di salute. Senza scordare, però, l'impatto economico di un eventuale "lockdown mascherato" verso cui sta andando il governo a giudicare dalle misure che verranno adottate con il nuovo Dpcm. "Se vedo dei gruppi di ragazzi che vanno fuori dai bar a bere senza mascherina li disperderei con gli idranti - spiega il conduttore di Porta a porta, senza mezze misure -. Ma si potrebbero aprire i ristoranti a Natale, sono posti controllati. Serve equilibrio, non abbiamo i soldi per ristorare tutti".

