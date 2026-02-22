Libero logo
Porta a Porta, clamoroso Bruno Vespa: come affonda la Sea Watch

di Klaus Davidomenica 22 febbraio 2026
1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Porta a Porta)
In piena campagna referendaria esplode la vicenda della sentenza emessa dal tribunale di Palermo secondo cui il governo e la prefettura di Agrigento dovranno risarcire la ong tedesca Sea Watch con 76mila euro, più 14mila di spese legali, per il fermo illegittimo del giugno 2019 alla nave comandata da Carola Rackete.

La notizia rimbalza in tutti i tg e talk politici mentre sul web sono migliaia i commenti per lo più critici verso la corte palermitana. Porta a Porta non poteva certo sottrarsi al caso dedicandogli il secondo blocco con ospiti il giornalista Antonio Polito e Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

La questione giustizia anima il parterre così come lo scontro tra governo e magistrati. Media del 12% di share per Bruno Vespa col picco del 16% nel primo blocco prima del Tg1 di mezzanotte, sul caso Epstein e l’ex principe Andrea, per poi mantenere la curva all’11%. Come sempre, vanno lette le motivazioni che possono forse spiegare una decisione così ambigua, ma intanto il dibattito infuria.

