Fiori dal coro, anche Ferruccio De Bortoli perde la calma: "Basta mettere alla prova la pazienza degli italiani"

02 dicembre 2020 a

a

a

"La pazienza degli italiani non deve essere messa a ulteriore dura prova". Anche Ferruccio De Bortoli, in collegamento con Mario Giordano a Fuori dal Coro su Rete 4, chiede al governo di raddrizzare la barra e non scherzare col fuoco. In studio parlano tanti ristoratori vessati dai vari Dpcm e soprattutto dall'incertezza delle misure con cui Palazzo Chigi sta "governando" l'emergenza. Un quadro desolante.

"Giocano con la loro vita". Inps e governo, la rabbia di Giorgia Meloni: "Una vergogna contro gli imprenditori"

"Abbiamo dato prova della straordinaria resilienza del nostro Paese, siamo stati disciplinati, attenti e abbiamo anche sopportato la cacofonia tra Stato e regioni", ricorda l'ex direttore del Corriere della Sera. "Oggi chiediamo di avere dati più certi, e le persone che difendono le loro attività nel rispetto della normativa devono essere comprese. Perché c'è il tema della salute ma anche della tutela delle attività e chi cerca di difendere il proprio spicchio di lavoro non deve essere sospettato di essere contro la lotta al virus. Diteci le cose come stanno, perché sanno adulti e responsabili. Meritiamo più fiducia".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.