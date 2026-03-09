Fuori dal coro, "tu sei il diavolo": immigrato aggredisce la cronista, immagini forti

Immigrati fuori controllo e ancora violenza e paura serpeggiano tra le vie di Roma, capitale comunque accogliente. Se ne parla a “Fuori dal Coro”, programma di approfondimento dei temi d’attualità di Rete4, condotto da Mario Giordano. Nel servizio mandato in onda dal conduttore, l’inviata Costanza Castiglioni viene aggredita verbalmente da un irregolare che da mesi aggredisce le persone ai giardini di Colle Oppio e semina il panico in centro città: “Lei non può urlare così! Non deve urlare! Lei non può urlare alle persone! Giù le mani! Le persone hanno il terrore di andare nel giardino di Colle Oppio, hanno il terrore!”. L’immigrato, addirittura, sputa addosso alla giornalista che urla: “Non lo fare! Non lo fare! Non sputare!”. Una cittadina, invece, racconta: “Sono rimasta pietrificata. In realtà la molestia qui è all'ordine del giorno”.

Quando, finalmente, la Castiglioni riesce a fermarlo su una panchina e a parlarci con un minimo di calma in più, l’extracomunitario si mostra comunque ostile, facendole anche il dito medio. Chiede l’inviata: “Perché attacchi le donne? Perché si rifà con le donne che camminano per strada? Qui ci sono delle donne che hanno paura a uscire in questo giardino, perché lei le aggredisce”. L’uomo sa solo dire: “Tu sei il diavolo”. La giornalista di Fuori Dal Coro, però, continua: “Ma perché ce l'ha con le donne? Perché le aggredisce? Una signora non esce più di casa, perché lei gli ha tirato una sedia dietro. La smette di aggredire le donne? E anche le persone in generale? Perché lei prima l’ha rifatto anche su una coppia che era lì a passare del tempo”.