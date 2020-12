Otto e Mezzo, Antonio Padellaro sulla patrimoniale: "Caz*** del giorno, un suicidio per il governo"

02 dicembre 2020 a

a

a

A Otto e Mezzo di Lilli Gruber, un impeccabile Antonio Padellaro, che ospite in collegamento con La7 dice la sua sulla patrimoniale proposta da Leu e dalla sinistra del Pd. In sintesi, come scritto sul Fatto Quotidiano, si tratta del "caz*** del giorno, un suicidio del governo". Dunque, Padellaro argomenta: "Il tema è importante, è sensibile, va affrontato con serietà. Se viene affrontato per avere un po' di spazio sui giornali, sapendo che non ci sono possibilità di introdurre la patrimoniale in questa fase della vita politica italiana perché sarebbe un suicidio per il governo, allora qual è effetto e conseguenza di questa proposta - si interroga -? I risparmiatori, quelli che vanno in banca la mattina, sono impauriti. I furbacchioni ne approfittano per continuare a mandare capitali all'estero o per giustificare il fatto di essere evasori. Non capisco quale sia il costrutto di un'operazione del genere: non c'è niente di peggio di dire e fare cose inutili e dannose", conclude Antonio Padellaro. Impeccabile, appunto.

"Depressione a Natale?". Lilli Gruber "ammutolita" dalla regia: clamoroso in diretta, proprio quando nomina Salvini...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.