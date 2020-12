Mes, Maria Giovanna Maglie a L'aria che tira: "Per l'Europa, Italia nazione di Serie B. Finiremo come una Grecia al quadrato"

03 dicembre 2020 a

"Manca buonsenso". Maria Giovanna Maglie non ha dubbi sulle risposte "insensate" date dal governo agli italiani. La confusione - per la giornalista ospite a L'Aria Che Tira su La7 - dilaga un po' ovunque nell'esecutivo, anche all'interno dello stesso Movimento 5 Stelle. La riprova è la controversa questione del Meccanismo europeo di stabilità: "Il Mes era nel programma di governo dei 5 Stelle come una cosa da abolire - spiega la Maglie in collegamento con Myrta Merlino -. Lo identificavano, secondo me a ragione, come la prova che l'Unione Europea anche in piena emergenza coronavirus non pratica in alcun modo solidarietà e comunanza delle Nazioni ma al contrario pratica la differenza tra Nazioni di Serie A e di Serie B, come la nostra".

La giornalista non boccia solo il prestito europeo, ma anche il Recovery Fund, "perché se fai una proposta come il Mes libera da qualsiasi regola, altro che Grecia, Grecia al quadrato". Per la Maglie dunque il nostro Paese potrebbe finire come la Grecia con la crisi economica nel 2015: sotto scacco della troika che ha imposto ai cittadini un'austerità per ridurre il debito senza precedenti.

