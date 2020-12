Guido Bertolaso contro il governo Conte: "Anziani abbandonati, morti alle stelle, turismo demolito. Incompetenti, chiedete scusa"

04 dicembre 2020 a

Guido Bertolaso è un fiume in piena. L'uomo che ha costruito tra le tante critiche l'ospedale della Fiera di Milano punta il dito contro il nuovo dpcm. "Ecco fatto: segregati in casa per tutte le feste. Anziani abbandonati, turismo demolito, nazioni confinanti strapiene di sciatori, decessi fra i più alti del mondo. E lo saranno ancora per settimane - si sfoga su Facebook dopo la conferenza stampa del 3 dicembre -. Tutto questo perché il Governo non è stato in grado di gestire la seconda ondata che loro stessi avevano previsto. Continuano a chiamarla emergenza, a quasi un anno dall’inizio della pandemia. Chiamiamola con il giusto nome: incompetenza".

Ma l’ex capo della Protezione civile non finisce qui, perché porta all'attenzione dei giallorossi i numeri del coronavirus nel resto del mondo. "Strillate per i morti negli Usa? Il rapporto di popolazione fra noi e gli americani è di 5,5. I nostri 993 che abbiamo perso ieri fanno in proporzione 5.461, poco più del 50 per cento degli Usa!". E ancora: "Lo sapete quanti giorni di scuola hanno fatto i liceali della Campania dal 4 marzo scorso ad oggi? 14. I Covid hospital della Fiera di Milano e di Civitanova Marche sono pieni da settimane (purtroppo), ma erano inutili giusto?", chiede in chiaro riferimento alle polemiche che lo hanno visto protagonista. Nel mirino di Bertolaso ci finisce però anche Giuseppe Conte, a suo dire impegnato "a fare conferenze a reti unificate senza contraddittorio. Ignora l’esistenza del Parlamento e omette di usare l’unica parola che dovrebbe pronunciare: scusateci".

