Matteo Salvini a Omnibus: "Bertolaso? Può anche esservi antipatico, ma dimostra che volere è potere"

"Mi ha fatto un'ottima impressione", così Matteo Salvini su Guido Bertolaso, uno dei nomi del centrodestra in pole per la guida di Roma alle prossime comunali. Ospite di Gaia Tortora a Omnibus su La7, il leader della Lega spiega: "Conosce la città, conosce le periferie. Roma ha problemi di manutenzione, di immondizia, di viabilità, di gestione dei quartieri popolari. Bertolaso può stare simpatico o antipatico, ma anche in questi mesi - girando l'Italia per aprire ospedali Covid - sta dimostrando che volere è potere". E poi arriva il suo pieno sostegno all'ex capo della Protezione civile: "A me personalmente, da romano di adozione visto che ormai più della metà del mio tempo lo passo in questa splendida città, avere un sindaco come Bertolaso farebbe sicuramente piacere".

