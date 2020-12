Maria Giovanna Maglie contro Giuseppe Conte: "Ha davvero parlato di un Tso per gli italiani? Ora ribellarsi al governo è un dovere"

04 dicembre 2020 a

Dito puntato contro Giuseppe Conte. Tra tutte, a Maria Giovanna Maglie non è proprio andata giù una frase della conferenza stampa del premier di giovedì sera, quando ha presentato l'ultimo dpcm. Già, perché Conte ha affermato quanto segue: "Se noi siamo nella condizione di gestire la curva del contagio, non sarà necessario imporre un Tso del vaccino ai cittadini". Tso significa "trattamento sanitario obbligatorio", ossia un ricovero coatto o cure contro la propria volontà, come iniettare un vaccino. In effetti, il fatto che il premier paventi simile possibilità è inquietante. E non a caso, la Maglie attacca: "Lo ha detto sul sero, stasera. E da stasera ribellarsi al governo è un dovere", conclude picchiando durissimo.

