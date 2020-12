Alberto Zangrillo, la confessione: "Quei cialtroni in Forza Italia che da 20 anni cercano di mettere chiodi sulla mia strada"

04 dicembre 2020 a

Alberto Zangrillo è stato ospite di Peter Gomez a La Confessione, il programma che verrà trasmesso su Nove alle 22.45 di venerdì 4 dicembre. Il primario della rianimazione del San Raffaele di Milano è famoso anche per essere il medico di Silvio Berlusconi: dall’inizio della pandemia lo è diventato ancora di più per alcune spiegazioni cliniche sul Covid che sono state fraintese, diventando molto controverse. “Quest’estate all’interno di Forza Italia c’è chi se l’è presa con lei”, ha ricordato Gomez che poi ha aggiunto: “L’hanno accusata di aver spinto il Cav a rendere meno forte il cordone di protezione attorno a lui, visto che invitava tutti a essere più rilassati nei confronti del virus. Lei è odiato all’interno di Fi?”. “Ma io sono odiato da un’infinità di persone - ha replicato sarcastico Zangrillo - ne sono consapevole e la cosa mi onora. In Fi ci sono alcuni cialtroni che anche recentemente hanno cercato di mettere qualche chiodo sulla mia strada, ma lo fanno ormai da 20 anni. Nomi? Basta leggere i giornali, no? L’importante - ha chiosato Zangrillo - è che poi alla fine queste persone scompaiono e io non mi metto sul loro piano”.

