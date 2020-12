Barbara Palombelli, la confessione di Francesco Rutelli a Oggi è un altro giorno: "Quando l'ho conosciuta..."

05 dicembre 2020 a

Francesco Rutelli confessa tutto. L'ex vicepresidente del Consiglio, ospite a Oggi è un altro giorno su Rai 1, si è lasciato andare a inedite rivelazioni sulla moglie Barbara Palombelli. "Sembrava un fidanzamento occasionale, che dovesse durare poco - ha premesso nello studio di Serena Bortone -. Invece…“. Rutelli parla anche di una strana coincidenza sull'inizio della loro storia d'amore: “È avvenuto effettivamente in questa strada che si chiamava ‘Via Palombella’, un auspicio. Il primo bacio? Può darsi fossi più timido io ma è una notizia confidenziale". E ancora: “I due matrimoni? Forse sono riusciti bene perché non li abbiamo organizzati. Del primo non abbiamo neanche le foto. Ci siamo sposati per sancire un legame ma la cerimonia non era primaria per noi. Il viaggio di nozze? Abbiamo lasciato la macchina e siamo andati a piedi a vedere alcuni dei posti più belli del mondo”.

Ma il segreto del loro legame che dura da 40 anni è però un altro: "Bisogna condividere il più possibile. Aiuta anche il fatto che io abbia lasciato la politica e sia fuori da i riflettori. È una questione di equilibrio”. Rutelli infatti ha lasciato, mentre la Palombelli intrattiene tutte le sere i telespettatori di Rete Quattro con Stasera Italia e quelli del pomeriggio con Forum. Una doppietta che porta a Mediaset grandi ascolti.

