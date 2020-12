Diego Maradona, l'avvocato Angelo Pisani querela Alessandro Cecchi Paone: "Attendiamo i provvedimenti della Rai"

05 dicembre 2020 a

Alessandro Cecchi Paone querelato dall'avvocato di Diego Armando Maradona. Angelo Pisani ha infatti annunciato: "Lo denunceremo per diffamazione nei confronti di Maradona, la cui memoria non può essere offesa in questo modo". Nel mirino le parole del giornalista pronunciate durante la trasmissione Storie Italiane. "Ha detto - è sceso nei dettagli il legale in un confronto con Andnkronos - che Maradona era morto per una crisi di astinenza da tossicodipendenza da cocaina". E ancora, in difesa del Pide de oro deceduto poche settimane fa: "Cecchi Paone ha utilizzato la tv pubblica per diffondere notizie false circa la morte di Maradona collegandola a una crisi di astinenza per tossicodipendenza da cocaina". Pisani ha aggiunto che le azioni legali non riguarderanno solo il campione: "Lo denuncerò anche per ingiurie nei miei confronti e il ricavato lo daremo ai bambini poveri che Maradona ha sempre aiutato".

Dito puntato anche contro Viale Mazzini: "Dispiace che la tv pubblica venga utilizzata per fare disinformazione, per questo vogliamo capire se e quali provvedimenti voglia prendere la Rai". Non si è fatta attendere la replica di Cecchi Paone che, tirato in mezzo, ha commentato: "L'avvocato Pisani mi querela? No comment, preferisco non rispondere".

