Bruno Vespa a Stasera Italia: "Conte perde consensi, ma non cadrà. Pronte le scialuppe di salvataggio"

05 dicembre 2020 a

a

a

Perché la popolarità di Giuseppe Conte sta scendendo? È l’interrogativo che Veronica Gentili ha posto a Bruno Vespa, ospite di Stasera Italia Weekend. Dagli schermi di Rete 4 il conduttore di Porta a Porta ha dato la sua personale spiegazione: “Penso sia normale che il consenso del premier stia un po’ calando, quando la gente è tesa le colpe si concentrano sempre sul governo, anche se magari sono delle Regioni in alcuni casi”. Sostanzialmente da questo punto di vista Vespa ha difeso Conte: “Credo che questo sarebbe successo a qualsiasi governo, nessuno si sarebbe trovato a proprio agio nel gestire una pandemia come questa. Io onestamente non credo che Conte cada, tanto per essere chiari. Alla fine arriveranno sempre delle scialuppe di salvataggio”. Il giornalista di Rai1 ha parlato anche del Mes, chiarendo che non si tratta di un “regalo assoluto”: “Conte ha ragione quando parla dello stigma, ma se è un regalo perché non se lo prende nessuno? Ci servono i soldi, allora prendiamoli, però dobbiamo essere consapevoli che non sono un regalo, ci sono dei rischi a lungo termine”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.