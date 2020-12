Myrta Merlino si dissocia da Vauro a L'Aria di domenica: "Me ne dovrei andare, la Meloni fascista è una fissazione"

06 dicembre 2020 a

Myrta Merlino bacchetta Vauro Senesi. Il vignettista ospite fisso a L'Aria di domenica, il nuovo programma di La7, non perde occasione per affiancare Giorgia Meloni - nei suoi disegni - all'estremismo. E così a replicare arrabbiata ci pensa la conduttrice. "Me ne dovrei andare - esordisce la Merlino nella puntata di domenica 6 dicembre - perché quella della Meloni fascista è una fissazione".

La conduttrice perde la pazienza con Vauro, visto e considerato che settimana scorsa il vignettista era caduto nell'ennesimo becero attacco alla leader di Fratelli d'Italia. Il disegno? Giorgia Meloni che urla in faccia a Conte “no a Giuseppe Natale, sì alla befana fascista”. La Merlino si era immediatamente dissociata: “Mamma mia, ha le fissazioni. Oh Gesù, neanche a natale riesce a essere più buono?”.

