Che tempo che fa, Paola De Micheli e la telefonata di Paratici: "Mi ha chiesto una cosa sulla cittadinanza di Suarez"

La ministra dei Trasporti Paola De Micheli è rimasta coinvolta nelle intercettazioni dell'inchiesta perugina sull'esame farsa di italiano del calciatore uruguaiano Luis Suarez, in trattativa in estate per passare alla Juventus. Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai3, l'esponente del Pd, un po' imbarazzata, spiega la natura della telefonata avuta con Fabio Paratici, il dirigente juventino indagato proprio per aver negato, davanti al procuratore Raffaele Cantone, di aver contattato esponenti politici e istituzionali per sveltire (è il sospetto degli inquirenti) la pratica esame. "Ho ricevuto una telefonata da Fabio Paratici, che conosco da molti anni, è piacentino come me. Mi ha chiesto un’informazione che non riguarda l’esame di lingua".

Farsa-Suarez, ecco i nomi dei dirigenti della Juve indagati: si mira in altissimo. E dalle carte spunta anche un ministro

"Mi ha informato - spiega la De Micheli - che Suarez aveva fatto una parte della richiesta online per la cittadinanza, che non si era completata per motivi che non erano conosciuti. Mi ha chiesto se si potesse capire come completare il processo. Abbiamo ritenuto che fosse meglio rivolgersi a chi si occupa quotidianamente di questi temi", cioè il capo di gabinetto del Viminale. E pensare che un comune mortale deve stare ore in attesa a uno sportello o in linea con un call center.

