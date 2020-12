Myrta Merlino, altro flop del governo: "Dopo l'Inps, potevamo farci mancare l'app IO in tilt?"

07 dicembre 2020 a

a

a

Il governo fa ancora flop. A denunciare l'ultimo scivolone ci pensa Myrta Merlino. La conduttrice de L'Aria Che Tira, il programma di La7, cinguetta quasi sconfortata: "Dopo il sito dell'Inps, dopo le difficoltà del click day per il bonus mobilità, potevamo farci mancare l'app IO in tilt?! E menomale che spingiamo per la digitalizzazione... Insomma, bene ma non benissimo!". In calce la foto che riporta l'impossibilità di salvare la carta di pagamento.

Il riferimento è all'applicazione necessaria per ottenere i rimborsi dei pagamenti che escludono il contante e fa parte del piano "cashless" varato dal governo. Peccato però che a meno di 24 ore il servizio sia già fuori uso.

