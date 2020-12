Otto e mezzo, Guido Crosetto contro Lilli Gruber: "Vi sembrerà impossibile ma una volta era una giornalista"

09 dicembre 2020 a

Anche Guido Crosetto picchia duro su Lilli Gruber. L'intervista feroce a Maria Elena Boschi a Otto e mezzo su La7 (ma forse sarebbe più corretto dire "contro" la Boschi) ha scatenato i social, con i telespettatori tutti o quasi in difesa della deputata di Italia Viva. E il fondatore di Fratelli d'Italia, con perfida ironia, chiosa: "Vi sembrerà impossibile e non ci crederete ma la Gruber, anni fa, prima del passaggio in Parlamento Europeo, faceva la giornalista". Perché a giudicare anche solo dall'ultima performance, Lilli la Rossa la politica pare non averla affatto abbandonata.

"Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo Otto e mezzo", ha reagito dal canto suo la Boschi sempre su Twitter. "Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: per Lilli Gruber più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del Recovery Fund. Mi spiace per gli ascoltatori". Il riferimento è alla paparazzata della Boschi senza mascherina mentre bacia il compagno Giulio Berruti per strada. Uno "scandalo", a giudicare dalle parole velenose della Gruber. Mezzo web non la pensa così e anzi accusa la Gruber di aver usato "il metodo Travaglio".

