Teresa Bellanova a L'Aria che tira, la sua "umile casetta". Alle sue spalle, il dettaglio clamoroso sull'albero di Natale

09 dicembre 2020 a

a

a

Teresa Bellanova fa incetta di complimenti sui social. In collegamento con L'Aria Che Tira su La7, il ministro delle Politiche agricole è apparso in video con alle spalle un albero di Natale rotante. Immediati i commenti piovuti da ogni dove. Tutti impazziti per l'oggetto, tanto che Myrta Merlino ferma l'esponente di Italia Viva per farle sapere: "Grandi esperti di comunicazione politica mi mandano messaggi di complimenti per il suo albero rotante. Stamattina si parla molto di questo, in Rete".

"Incapacità". Clamoroso, la Bellanova fa a pezzi il ministro del suo stesso governo: rissa e rottura nel salottino di La7

Immediata la replica: "Trasferisco i complimenti a mio marito". E poi ad Alessandro Cecchi Paone, ospite in studio, che le chiede dove abbia trovato il tempo per farlo: "Non è merito mio". Infine la conduttrice: "Fortunatamente oltre al signor Zalando che si dimette per stare coi figli e far lavorare la moglie c'è anche il marito della Bellanova".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.