Lapo Elkann, indiscreto: fermato per possesso di cocaina. "La procura di Genova ha aperto un'indagine"

Lapo Elkann ci ricasca. L'imprenditore sarebbe stato trovato in possesso di cocaina a un controllo delle forze dell'ordine il 12 settembre scorso. È accaduto - stando a quanto riporta Il Fatto Quotidiano tra Portofino e Santa Margherita. Elkann sarebbe stato fermato per ben due volte: una per eccesso di velocità su una Ferrari, un'altra per possesso di 3-4 grammi di cocaina. Nel primo caso l'ereditiero di casa Agnelli se l'è cavata con una multa, nel secondo invece è stata aperta un'indagine da parte della Procura di Genova. Il motivo? "Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio", spiega il quotidiano. Nel registro degli indagati Elkann è iscritto assieme a un amico.

"Io, lui e le nostre dipendenze". Lapo Elkann, la foto che racconta Maradona: "Ci prendevano in giro, cosa non sapevano" | Guarda

Eppure la

pm Silvia Saracino ha chiesto l'archiviazione perché la quantità è limitata e compatibile a un consumo personale. Se il giudice accettasse l'archiviazione, per Elkann resterebbe solo la segnalazione al Sert come tossicodipendente. Il rampollo già nel 2005 era stato ricoverato in ospedale a Torino a causa di un'overdose. Mentre nel dicembre 2019 si era schiantato a bordo di una fuoriserie in Israele, finendo in nosocomio. "Voglio cambiare vita" era stata la sua frase una volta uscito.

