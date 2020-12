Bruno Vespa a Tagadà, commento sferzante su Giuseppe Conte: "Come zia Giovanna, malata di tutto ma non muore mai"

09 dicembre 2020 a

a

a

Un Bruno Vespa strepitoso, a ruota libera, quello che dice la sua su Giuseppe Conte a Tagadà, il programma di La7 condotto da Tiziana Panella. Mister Porta a Porta fa il punto sul governo e sulle prospettive di un premier che sembra sempre all'angolo, sempre sul punto di cadere, di andare a casa. Eppure, fino ad ora, si è sempre salvato. E secondo Vespa, si intende, anche in questo caso il copione potrebbe non cambiare. E per spiegarlo, sceglie una frase peculiare, ad effetto: "Premier Conte? È come mia zia Giovanna, malata di tutto ma non moriva mai", taglia corto Bruno Vespa. Una battuta, insomma, sul presidente del Consiglio. Una battuta - che la dice lunghissima - all'interno di un ragionamento più articolato, che potete ascoltare nel video qui sotto.

"Il problema vero non è Natale, ma dopo". Vespa, la profezia nera sull'Italia: "Il Paese non merita tutto questo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.