Otto e Mezzo, imboscata di Lilli Gruber a Maria Elena Boschi? Poco prima della puntata... la foto che la dice lunga

La puntata di ieri sera, martedì 8 dicembre, di Otto e Mezzo su La7 si è trasformata in un ring. In un duello aspro, durissimo, tra Maria Elena Boschi e la padrona di casa, Lilli Gruber, che si è mostrata molto ostile nei confronti dell'esponente di Italia Viva. In particolare, scintille quando la conduttrice ha rimproverato alla renziana di non indossare la mascherina in una foto col fidanzato, Giulio Berruti. Ma non solo: molte polemiche, frecciate, volti tesi, screzi. Insomma, nell'enoturage renziano si parla di "imboscata" alla Boschi, tesi che forse non è neppure così peregrina (imboscata che è, comunque, nei pieni diritti di Lilli Gruber). E a distanza di ore, i più maliziosi, notano come un indizio circa la supposta imboscata lo si poteva trovare sui social, nel lancio di Otto e Mezzo che aveva preceduto la puntata. Un lancio in cui la Boschi veniva presentata con una fotografia piuttosto datata: sempre bellissima, ma forse lo scatto non le rende onore. Per certo, la foto non è coerente con l'immagine proposta dalla Boschi negli ultimi mesi. Dettagli maliziosi, va da sé, ma dopo quanto accaduto in studio le teorie sull'"imboscata" si sprecano.

